رئيسة اتحاد المؤسسات الجزائرية تدعو للعمل على إبراز المنطقة العربية كقوة إقليمية

دعت رئيسة "الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية" (اتحاد عام يضم أصحاب العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية)، سعيدة نغزة، خلال كلمتها، في أعمال الدورة الـ49 لمؤتمر العمل الاجتماعي العربي، المقام بالقاهرة، إلى العمل على إبراز المنطقة العربية كقوة إقليمية متكاملة وموحدة اقتصاديا وسياسيا.

وأوضحت “نغزة”، خلال كلمتها، التي نقلتها الكونفدرالية الجزائرية، في بيان، أنه لا بد من معرفة كيفية الاستفادة من المعطيات الجديدة التي هي وليدة أزمة جائحة كورونا لإبراز المنطقة العربية كقوة إقليمية متكاملة وموحدة اقتصاديا وسياسيا من شأنها أن تتفاوض بقوة وأن تفرض مواقفها.

واعتبرت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن الفرصة ''مواتية'' كذلك للعمل على تحقيق الأمن الغذائي لكل الشعوب العربية والاستثمار في الإمكانيات الاقتصادية الهائلة المتوفرة بين البلدان العربية من توفر لموارد بشرية شابة وذات كفاءة، ولرؤوس أموال، وكذلك مواد أولية متميزة وأراضي زراعية شاسعة.

كما نوهت بقرارات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، المتعلقة بالشأن الاقتصادي، مؤكدة أنه يتابع شخصيا قانون الاستثمار الجديد، وأقر مجموعة من القرارات الاجتماعية من شأنها حماية القدرة الشرائية من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجر للمتقاعد، وإحداث علاوة البطالة وقانون رفع التجريم عن الإدارة؛ وهو ما "أعطى دفعة أكبر للتنمية الاقتصادية بالجزائر".

كما دعت، بصفتها رئيسة ''بزنس أفريكا'' التي تظم 54 منظمة أرباب أعمال أفريقية، إلى تقوية التبادلات مع تلك الدول، مؤكدة استعدادها "لمرافقة ودعم أي مشروع استثمار أو تعاون في هذا الشأن مع كل الدول الأفريقية''.

ويشارك في أعمال الدورة الـ49 لمؤتمر العمل الاجتماعي العربي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، فيصل بن طالب، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالنيابة، حمو طواهرية.

ويحضر هذا المؤتمر، الذي سيستمر لغاية 29 مايو الجاري، وزراء العمل ومنظمات أرباب الأعمال والنقابات، وكذلك العديد من الهيئات العربية.