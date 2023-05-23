عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة اتحاد المؤسسات الجزائرية تدعو للعمل على إبراز المنطقة العربية كقوة إقليمية

سعيدة نغزة
سعيدة نغزة

دعت رئيسة "الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية" (اتحاد عام يضم أصحاب العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية)، سعيدة نغزة، خلال كلمتها، في أعمال الدورة الـ49 لمؤتمر العمل الاجتماعي العربي، المقام بالقاهرة، إلى العمل على إبراز المنطقة العربية كقوة إقليمية متكاملة وموحدة اقتصاديا وسياسيا.

وأوضحت “نغزة”، خلال كلمتها، التي نقلتها الكونفدرالية الجزائرية، في بيان، أنه لا بد من معرفة كيفية الاستفادة من المعطيات الجديدة التي هي وليدة أزمة جائحة كورونا لإبراز المنطقة العربية كقوة إقليمية متكاملة وموحدة اقتصاديا وسياسيا من شأنها أن تتفاوض بقوة وأن تفرض مواقفها.

واعتبرت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن الفرصة ''مواتية'' كذلك للعمل على تحقيق الأمن الغذائي لكل الشعوب العربية والاستثمار في الإمكانيات الاقتصادية الهائلة المتوفرة بين البلدان العربية من توفر لموارد بشرية شابة وذات كفاءة، ولرؤوس أموال، وكذلك مواد أولية متميزة وأراضي زراعية شاسعة.

كما نوهت بقرارات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، المتعلقة بالشأن الاقتصادي، مؤكدة أنه يتابع شخصيا قانون الاستثمار الجديد، وأقر مجموعة من القرارات الاجتماعية من شأنها حماية القدرة الشرائية من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجر للمتقاعد، وإحداث علاوة البطالة وقانون رفع التجريم عن الإدارة؛ وهو ما "أعطى دفعة أكبر للتنمية الاقتصادية بالجزائر".

كما دعت، بصفتها رئيسة ''بزنس أفريكا'' التي تظم 54 منظمة أرباب أعمال أفريقية، إلى تقوية التبادلات مع تلك الدول، مؤكدة استعدادها "لمرافقة ودعم أي مشروع استثمار أو تعاون في هذا الشأن مع كل الدول الأفريقية''.

ويشارك في أعمال الدورة الـ49 لمؤتمر العمل الاجتماعي العربي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، فيصل بن طالب، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالنيابة، حمو طواهرية.

ويحضر هذا المؤتمر، الذي سيستمر لغاية 29 مايو الجاري، وزراء العمل ومنظمات أرباب الأعمال والنقابات، وكذلك العديد من الهيئات العربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل عائلة شهيد فلسطيني في رام الله

مؤتمر العمل العربي يواصل فعالياته لليوم الثاني.. والحوار الاجتماعي خيار استراتيجي

أخبار السيارات| الأسعار الجديدة لأرخص سيارات هيونداي.. 5 سيارات "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه.. اشتر هذه السيارة بـ 20 ألف جنيه فقط

تهاني تستغيث من زوجها: مقرف جدافي العلاقة الزوجية

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

انخفض إلى هذا الرقم| خسائر الدولار في السوق السوداء مستمرة.. التفاصيل والأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفض إلى هذا الرقم| خسائر الدولار في السوق السوداء مستمرة.. التفاصيل والأسباب

استخدامات أخرى لـ حبوب منع الحمل.. تعالج هذه الأمراض لدى النساء| تفاصيل

في ذكراه.. من هو النحات آدم حنين مؤسس سمبوزيوم أسوان الدولي؟

بعد 99 عاما.. أمريكية تحتفل بتخرج ابنها العجوز| شاهد

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ