عقب خروجهم من الامتحان.. التحقيق في واقعة تعدى طالب على آخر بالقليوبية

بدأت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق فى واقعة تعدى طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعي على اخر بالصف الثاني الثانوى الصناعي بضربه بكتر بوجهه مما أدى إلى إصابته ، لتدخله بفض مشاجرة بين المتهم وآخر عقب خروجه من الامتحان، فقام باصابتة بالكتر وفرا هارباً، جرى نقل الطالب المصاب لمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً بورود بلاغ من الطالب إبراهيم رجب كامل بالصف الثانى الصناعي الشهيد محمد عبدالعال بدائرة مركز شرطة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، باصابته بجرح قطعى من الأذن حتى الفم، علي يد طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعي.

وكشفت التحريات أن الطالب المجنى عليه، عقب خروجه من الامتحان وجود مشاجرة بين المتهم وطالب اخر فقام بمحاولة فض المشاجرة والتشابك بينهما فقام المتهم بضربه بكتر وفر هارباً.

وجرى على الفور نقل المصاب لمستشفى وحرر محضر بالواقعة رقم 13106جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.