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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. حريق ضخم بنهر إبراهيم

حريق ضخم بلبنان
حريق ضخم بلبنان

 
اندلع حريقا كبير جدا في مبنى"نجريان" في نهر إبراهيم بحسب ما وصفته صحيفة  "لبنان 24" اللبنانية.

وقالت الصحيفة أيضا ان الحريق اندلع قرابة الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل واعمال الاطفاء مازالت مستمرة حتى الساعة.


وكانت منطقة البوشرية السد بلبنان، في وقت سابق شهدت حريقا هائلا شب في أحد الأبنية السكنية، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وجرح 3 آخرين نقلوا إلى المستشفيات.

وبحسب المعلومات الأولية، أنّ سبب الحريق إشكال وقع بين عدد من الأشخاص من الجنسية الإفريقية يقطنون بالإيجار في الطابق الثالث، تطوّر إلى مواجهة بالنار بعدما عمد أحدهم إلى إضرام النار بآخر. وسرعان ما انتشرت النيران في المبنى.


ووفق وسائل إعلام لبنانية؛  فإنّ أحد المتوفين هي امرأة عمدت إلى رمي نفسها من الطابق السابع.


وعلي الفور انتقلت  الأجهزة الأمنية إلى المكان وضربت طوقًا أمنيًّا وباشرت التحقيقات.

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