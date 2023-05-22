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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفاتيكان يؤكد دعمه لإجراء انتخابات رئاسية في لبنان بأقرب فرصة ممكنة

صدى البلد

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب تبلغ اليوم موقف الفاتيكان الداعم لضرورة إجراء انتخابات رئاسية بأقرب فرصة ممكنة كبداية ضرورية لإنطلاق قطار الحل والاصلاح في لبنان وإنتظام عمل المؤسسات، وأهمية استمرار الحوار وتعزيز أجواء التفاهمات لإيجاد حلول مستدامة وعادلة لأزمات الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال لقاءات له اليوم في مستهل زيارته إلى روما.
وبحث وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب مع أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الأوضاع والتطورات في الشرق الأوسط وأزمة الشغور الرئاسي في لبنان وكيفية حلها.
كما التقى بوحبيب بوزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد جالاجر وعرض معه أيضا قضايا المنطقة ولبنان. 
 

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