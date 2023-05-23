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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على جروبات شاومينج عبر تليجرام

شاومينج
شاومينج

تشهد جروبات الغش التي تعمل تحت اسم شاومينج على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل انها تخص أسئلة وإجابات الامتحانات التي يؤديها الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 اليوم.

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن غرف العمليات تقوم الآن بتتبع الصور المتداولة ومطابقتها بامتحانات الشهادة الإعدادية الأصلية التي يمتحنها الطلاب لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال التأكد من تطابقها.

ويؤدي الطلاب اليوم داخل لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 امتحانات المواد التالية :

  • القاهرة : العلوم
  • الجيزة : اللغة الاجنبية و التربية الدينية
  • الاسكندرية : الجبر والتربية الفنية
  • الشرقية: الهندسة والكمبيوتر
  • الغربية : الجبر و التربية الفنية
  • مطروح  : الجبر والتربية الفنية
  • أسيوط :  الجبر والاحصاء.
  • المنيا : الجبر والتربية الفنية
  • القليوبية : اللغة الاجنبية
  • الاقصر : العلوم
  • المنوفية : الدراسات والتربية الفنية
  • السويس : الهندسة والتربية الفنية

وكانت قد انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، خلال الايام الماضية في محافظات  : دمياط ، الفيوم ، البحر الأحمر ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، والإسماعيلية ، وأسوان ، وسوهاج ، وبورسعيد ، والبحيرة ، والدقهلية ، الوادي الجديد ، كفر الشيخ .

وتنتظم عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 داخل كنترولات  امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بدقة كاملة وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم. 

واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه لا تهاون مع اي محاولات غش او تسريب تحدث في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 مشددة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين والمقصرين.

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