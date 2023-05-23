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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن ضبط كميات ضخمة من المخدرات.. فيديو

صدى البلد

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون ومخدر الحشيش، بعد العثور عليها مُخبأة في شاحنتين قدمتا إلى المملكة عبر منفذين بريين.

ونشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مقطع فيديو لإحباط المحاولتين، حيث تم ضبط 293 ألف حبة كبتاغون، وقرابة 77 كيلوجرام من الحشيش.

وفي المحاولة الأولى تمكنت الهيئة من إحباط تهريب أكثر من 110 آلاف حبة كبتاجون، وقرابة 77 كيلوغرام من الحشيش، كانت مُخبأة في خزان مستحدث في أرضية مركبة محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الوديعة.

وفي المحاولة الثانية تمكنت هيئة الجمارك من إحباط تهريب أكثر من 183  ألف حبة كبتاغون، كانت مُخبأة في أجزاء متفرقة من شاحنات قادمة عبر منفذ الحديثة.

وتُشكل دول الخليج وخصوصا السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاجون التي تعد من المخدرات السهلة التصنيع ويصنفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنها "أحد أنواع الإمفيتامينات المحفزة"، وهي عادة مزيج من الإمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

في الأصل، لم يكن الكبتاجون سوى إحدى التسميات لمادة الفينيثلين، أحد أنواع الإمفيتامينات المحفزة، وقد طرح في الأسواق للمرة الأولى من شركة شيميفرك هامبورغ في العام 1961، وفقا لـ"فرانس برس".

ونال العقار براءة اختراع وبات يوصف لعلاج اضطراب نقص الحركة وفرط الانتباه، كما النوم القهري، وإلى حد ما أيضا لعلاج الاكتئاب.

ويستخدم "الإمفيتامين" كدواء لعلاج "اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والخدار، واضطراب النوم"، وفقا لـ"معاهد الصحة الوطنية الأميركية".

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