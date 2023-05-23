تعليق الصحة السعودية على التحذيرات من وباء عالمي جديد

أكد وكيل وزارة الصحة السعودية للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري إن الأوبئة أحداث متكررة وبعضها يتحول إلى جوائح مع التوسع الجغرافي للوجود البشري.

جاء ذلك في تصريحات له لوسائل إعلام سعودية ردا علي حديث مدير منظمة الصحة العالمية عن احتمال حدوث وباء عالمي جديد وعلى العالم الاستعداد

كما بين المسؤول السعودي أن الاحتكاك المستمر مع الأحياء البرية زاد من احتمال انتقال الفيروسات بين الأجناس وهو ما حدث مع سارس 1 ثم إنفلونزا H1N1 وربما أيضاً مع سارس 2 (كوفيد).

وأضاف أن هذا ما ينبه عنه مدير عام منظمة الصحة العالمية وغيره من المسؤولين عن الصحة الدولية باستمرار ليستعد العالم ولا يتراخى في مجابهة الأوبئة.