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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. ومفاجأة حول الوباء الجديد.. وتفاصيل هروب المصارع أحمد بغدودة

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

زيادة 10%.. مفاجأة سارة للموظفين خلال الموازنة الجديدة
كشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن الموازنة العامة للعام الجديد.

وزف عمر خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى بشري سارة، قائلا: " 10% زيادة فى بند الأجور فى الموازنة الجديدة".

برلماني يحسم الجدل حول زيادة أسعار الخبز بالموازنة الجديدة
كشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن الموازنة العامة للعام الجديد، مؤكدا أنه  لا يوجد تغيير في سعر رغيف الخبز في الموازنة الجديدة.


مفيش معلومات.. عوض تاج الدين يعلق علي تصريح الصحة العالمية حول الوباء الجديد
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن رصد أي أوبئة من المحتمل انتشارها يدخل في إطار عمل منظمة الصحة العالمية، على غرار ما حدث في فيروس كورونا.

والد المصارع أحمد بغدودة يكشف مفاجآت في قضية الهروب: مش عارف عنه حاجة
ردّ فؤاد بغدودة والد لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، على ما أُثير عن هروب نجله عقب انتهاء بطولة اتحاد المصارعة في تونس؛ بعد حصده الميدالية الفضية؛ وحصوله على المركز الثاني.

اتحاد المصارعة يعلن مفاجأة حول بغدودة: يتقاضي 3 آلاف جنيه
كشف إبراهيم عادل، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، تفاصيل هروب اللاعب أحمد بغدودة من معسكر منتخب مصر في تونس خلال منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة.

مصلحة الجمارك تزف بشرى للراغبين في استقطاب ذهب من الخارج
أكد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن من يأتي بالذهب من الخارج مرحب به،  ايا كانت الكمية، ويكون معفيا من الضريبة الجمركة ومعفي من الرسوم، ولكن يتم دفع ضريبة القيمة المضافة 14% على قيمة المصنعية.

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء
زف الإعلامي أحمد موسى، بشري سارة للمواطنين بشأن زيادة أعداد السياح، قائلا:" خلال شهر ابريل الماضي استقبلنا 1.4 مليون سائح".

وباء جديد قريبا.. تحذير مرعب من الصحة العالمية
علق الإعلامي أحمد موسى، علي بيان منظمة الصحة العالمية والذي أعلنت فيه قدوم وباء جديد غير كورونا، قائلا:" إحنا مش ناقصين.

جمال شعبان يكشف سر نشر محمد رمضان الصور المثيرة.. فيديو
كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل لقاءه الفنان محمد رمضان؛ ووعد الأخير له بالمساهمة في علاج حالات كثيرة؛ خاصة الخطيرة منها والتي تعاني من اختلال كهرباء قلب وتكون معرضة لخطر السكتة القلبية.

بسام راضي: إيطاليا تقدر جهود مصر في منع الهجرة غير الشرعية
قال السفير بسام راضي سفير مصر في روما، إن هناك هاجس لدى الحكومة الإيطالية من خطورة الهجرة غير الشرعية، والتي تتزايد خلال فصل الصيف، مضيفا :" ايطاليا تقدر جهود مصر في منع الهجرة غير الشرعية".

توجيه عاجل من الرئيس السيسي لوزير النقل بشأن تجارة الترانزيت
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن  الرئيس السيسي وجه بإجراء دراسة عاجلة حول تجارة الترانزيت وكيفية تحقيق أفضل عائد منها .

 

 

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