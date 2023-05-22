بسام راضي: إيطاليا تقدر جهود مصر في منع الهجرة غير الشرعية

قال السفير بسام راضي سفير مصر في روما، إن هناك هاجس لدى الحكومة الإيطالية من خطورة الهجرة غير الشرعية، والتي تتزايد خلال فصل الصيف، مضيفا :" ايطاليا تقدر جهود مصر في منع الهجرة غير الشرعية".

وأوضح راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن مصر تستضيف نحو 8 ملايين مواطن من دول أخرى، ويتمتعون بكافة الحقوق مثل المواطنين المصريين، دون الحصول على أي مقابل مادي.

وأكمل: عدم إنهاء الازمة الليبية يساعد على تدفق الهجرة غير الشرعية لإيطاليا ودول أوروبا، موضحًا أن مصر لم يغادر منها أي حالة هجرة غير الشرعية خلال الفترة الماضية، كما أن إيطاليا تعول على مصر لحل الأزمة الليبية لمنع الهجرة غير الشرعية.