برلماني يحسم الجدل حول زيادة أسعار الخبز بالموازنة الجديدة

كشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن الموازنة العامة للعام الجديد، مؤكدا أنه لا يوجد تغيير في سعر رغيف الخبز في الموازنة الجديدة.

وقال ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة “صدى البلد”، إن السعر العادل للدولار 29 جنيهًا قد يزيد جنيهان، أو يخسر جنيهان، مؤكدًا أن المضاربين على الدولار سيتعرضون لخسارة مالية؛ بعد دخول مصر موارد دولارية جديدة؛ ومنها زيادة هذه الموارد من عوائد قناة السويس.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلي أن سعر الدولار في الموازنة الجديدة سيكون أقل من 31 جنيهًا.