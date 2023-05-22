توجيه عاجل من الرئيس السيسي لوزير النقل بشأن تجارة الترانزيت

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الرئيس السيسي وجه بإجراء دراسة عاجلة حول تجارة الترانزيت وكيفية تحقيق أفضل عائد منها .

قال كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" الرئيس السيسي وجه بأن تكون مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات ".

أضاف كامل الوزير :" يتم العمل على تطوير 15 ميناء كما تم إضافة 3 موانيء جدد، وتم العمل على زيادة أطوال أرصفة المحطات وتم زيادة أعماف الأرصفة لاستيعاب السفن العملاقة ".

وتابع كامل الوزير :" هناك نوعان من الترانزيت وهما الترانزيت المباشر والترانزيت غير المباشر ".

واكمل كامل الوزير :" نحتاج إلى تغيير تشريعات ونظام جمارك من أجل تعظيم الاستفادة من تجارة الترانزيت، ومجلس الوزراء سوف يصدر قرارات خاصة بتجارة الترانزيت ".