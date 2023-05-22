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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحرك عاجل من وزير النقل بشأن كوبري الوراق ..فيديو

كامل الوزير
كامل الوزير

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن تفاصيل  الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تكسير خرسانات البلاطات السفلية لبعض بواكي كوبري الوراق القديم أسفل الطريق الدائري.

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وقال كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم“، ”أنا أتحمل النقد، وأستفيد من أي نقد يصل إلينا".

وأضاف وزير النقل "نقوم بتطوير الطريق الدائري، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائري، ويتم العمل على المنطقة من المريوطية للمنصورية".

وتابع "كوبري الوراق 4 حارات لكل اتجاه ويتم توسعته كي يكون 8 حارات لكل اتجاه ".

واستطرد "هذا الكوبري عندما تم إنشاؤه في منحنى وخلوص الكوبري 4.6 متر، وبالتالي قد تصطدم التريلات وسيارات النقل ببلاطات الكوبري السفلية".

وأكد كامل الوزير "لا أنزعج ممن قام بتصوير هذه الصور، وهذا الأمر نقد بناء، ويتم العمل حاليا على ترميم بلاطات الخرسانة السفلية لكوبري الوراق".

واختتم كامل الوزير "يتم التنسيق مع محافظة الجيزة من أجل خفض مستوى سطح الطريق كي يزداد الخلوص الرأسي لـ 6 متر لتأمين حركة السيارات والشاحنات".

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