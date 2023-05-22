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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما جدوى إنشاء القطار الكهربائي السريع؟.. رد حاسم من وزير النقل

وزير النقل
وزير النقل

كشف  الفريق كامل الوزير وزير النقل،  جدوى إنشاء القطار الكهربائي السريع ، قائلا:"  صدرت لنا توجيهات لتعظيم التجارة العالمية داخل مصر ونجعل مصر مركز للتجارة العالمية ".

 

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وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"  وضعنا استراتيجية كبرى من أجل تطوير كافة قطاعات النقل في مصر لخدمة حركة التجارة داخل مصر وخارجها ".

 

وتابع كامل الوزير :" يتم العمل على تطوير وإنشاء الموانيء البحرية والبرية والموانيء الجافة "، مضيفا:" يتم توفير وسيلة مواصلات سريعة وآمنة  كي تحدث التواصل بين الموانيء في كافة انحاء الجمهورية ".

 

 واكمل كامل الوزير :"  يتم العمل على ربط المناطق السياحية في كافة انحاء الجمهورية حيث يتم ربط الغردقة والبحر الأحمر بالاقصر وأسوان والعلمين الجديدة ، وذلك من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع ".

 

 ولفت كامل الوزير :"  نقوم بخلق محور تنمية جديد بالكامل بإنشاء القطار الكهربائي السريع لتنمية التجارة والسياحة في مصر ".

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