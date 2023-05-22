ما جدوى إنشاء القطار الكهربائي السريع؟.. رد حاسم من وزير النقل

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، جدوى إنشاء القطار الكهربائي السريع ، قائلا:" صدرت لنا توجيهات لتعظيم التجارة العالمية داخل مصر ونجعل مصر مركز للتجارة العالمية ".

وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" وضعنا استراتيجية كبرى من أجل تطوير كافة قطاعات النقل في مصر لخدمة حركة التجارة داخل مصر وخارجها ".

وتابع كامل الوزير :" يتم العمل على تطوير وإنشاء الموانيء البحرية والبرية والموانيء الجافة "، مضيفا:" يتم توفير وسيلة مواصلات سريعة وآمنة كي تحدث التواصل بين الموانيء في كافة انحاء الجمهورية ".

واكمل كامل الوزير :" يتم العمل على ربط المناطق السياحية في كافة انحاء الجمهورية حيث يتم ربط الغردقة والبحر الأحمر بالاقصر وأسوان والعلمين الجديدة ، وذلك من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع ".

ولفت كامل الوزير :" نقوم بخلق محور تنمية جديد بالكامل بإنشاء القطار الكهربائي السريع لتنمية التجارة والسياحة في مصر ".