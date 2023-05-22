جمال شعبان يكشف سر نشر محمد رمضان الصور المثيرة.. فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل لقاءه الفنان محمد رمضان؛ ووعد الأخير له بالمساهمة في علاج حالات كثيرة؛ خاصة الخطيرة منها والتي تعاني من اختلال كهرباء قلب وتكون معرضة لخطر السكتة القلبية.

ووصف شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، لقائه محمد رمضان في مكتبه بمنطقة الدقي بأنه إنساني بحت، متابعًا: «والدة رمضان تطالبه بالتبرع للقصر العيني، واختار أن يكون مكتبه في شقة أسفل الشقة التي تسكنها والدته، قالي إنه عايز يبقى عايش تحت رجل أمه».

وقال الدكتور جمال شعبان، مساء اليوم الإثنين، إنه تم التواصل مع إحدى الحالات المرضية في الصعيد، وتم توفير جهاز طبي لها والذي تصل تكلفة تركيبه من خلال الشركة إلى حوالي 300 ألف جنيه، مؤكدًا أن محمد رمضان يدرس كل خطوة يتخذها ويقوم بها.

وأكد عميد معهد القلب السابق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، أن محمد رمضان سيدرس فكرة تأسيس جمعية محمد رمضان للعمل الخيري، موضحًا أن التصرفات التي يقوم بها رمضان مثل نشر صور الدولارات تكون بمثابة رسالة للخارج.

واستطرد جمال شعبان، نقلاً عن حديث محمد رمضان له: «رسالتي بتكون للخارج إن أنا مش جاي منبطح أو بشحت، والدخلة دي بتقدمني بشكل معين، وبدرس الدولة قبل ما أدخلها ومش بشتغل عشوائي؛ أنا عارف إنها في الداخل ليها رسائل غلط؛ لكن أنا بوجهها للخارج».

وتابع عميد القلب السابق، متحدثًا على لسان محمد رمضان: «بتعلم من ردود الأفعال وبطور من نفسي؛ ونيتي الخير لأهلي وبلدي وقلبي على البسطاء ومعاك وفي إيدك لخدمة الفقراء؛ أنا تعبت على ما وصلت».

