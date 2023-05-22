أنا من البسطاء.. سر جديد يكشفه محمد رمضان عن صورة الدولارات

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل لقائه الفنان محمد رمضان؛ مضيفا:"التصرفات التي يقوم بها رمضان مثل نشر صور الدولارات تكون بمثابة رسالة للخارج.

وكشف عن ما قاله رمضان حول الصورة الأخيرة لـ الدولارات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "ًصدى البلد"، قائلا:" رمضان قال لي :"بتعلم من ردود الأفعال وبطور من نفسي؛ ونيتي الخير لأهلي وبلدي وقلبي على البسطاء ومعاك وفي إيدك لخدمة الفقراء؛ أنا تعبت على ما وصلت.

وأكمل شعبان نقلا عن رمضان:" رسالتي بتكون للخارج إن أنا مش جاي منبطح أو بشحت، والدخلة دي بتقدمني بشكل معين، وبدرس الدولة قبل ما أدخلها ومش بشتغل عشوائي؛ أنا عارف إنها في الداخل ليها رسائل غلط؛ لكن أنا بوجهها للخارج.