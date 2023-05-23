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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صانع محتوى: المكان بيكون له طعم مميز لما تعرف قصته.. شاهد

عمرو العجيزي
عمرو العجيزي

أكد عمرو العجيزي صانع محتوي لتشجيع السياحة والسفر، أن أكثر الأماكن التي تعجبه هي الأماكن الحدودية مثل سيوة، مضيفا حبه لمعرفة الأماكن البيئة وتفضيله لهذا النوع من السفر، وأنه ليس من الضروري أن يكون في فنادق أو أماكن معروفة.

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وأضاف "العجيزي"، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية"دي ام سي"، أنه يفضل ذلك النوع من السياحة و يحب البحث و التعريف بالأماكن المميزة بـ مصر، و توصيل ما يميز كل مدينه من العادات و الثقافات المتنوعة بها كـسيوة أو النوبة.

و أوضح "العجيزي"، أن البعض يحب حتى في سفرة أو وجودة بالقاهرة أن يزور الأماكن المختفية غير المعروفة، معقبا: " أهم كنز بالنسبالي إن أي مكان تروحه تحكي قصته.. المكان بيكون له طعم مميز لما تعرف قصته و اللي حصل فيه".

أهل النوبة

و تابع، أن أهل النوبة من أجمل و أنقى الناس و الوجود معهم يسعد الشخص، و لكن يجب أن يكون هناك حدود و طرق خاصة في التعامل معهم، خاصة عندما يقوموا باستقبالك أو استضافتك خلال فترة سفرك ببيوتهم و ليس الفنادق.

السياحة السفر فنادق

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