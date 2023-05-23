ضبط 680 طن قمح محلي محظور تداولها خارج منظومة التوريد بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم ضبط كميات من القمح المحلي بلغت 680 طن قمح محلى محظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي خلال عدة حملات تموينية تم شنها بالمراكز والقرى خلال اسبوع وذلك بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق حجبها عن التوريد لافتاً إلى التحفظ على الكميات المضبوطة وتوريدها إلى الصوامع والأماكن التخزينية التابعة للمحافظة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون والقرارات بهذا الشأن وذلك لردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس الاتجار بحق المواطنين وتداول الأقماح المحلية المحظور تداوله أو الإتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين مؤكداً على استمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية بكافة المراكز والقرى لإحكام السيطرة على السوق والتصدي للاحتكار والاتجار في قوت يوم المواطنين والتأكد من عدم تداول أو تخزين القمح المحلي وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.



وأوضح محافظ أسيوط أن كميات الاقماح التى تم ضبطها ببعض المخازن بقريتي بني زيد الأكراد والطوابية بمركز الفتح ومخازن بناحية الغنايم وآخرى بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط وذلك خلال حملات رقابية بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ومباحث التموين بقيادة العميد حازم عاطف رئيس مباحث التموين ، ورؤساء المراكز والأحياء ، مشيراً إلى تكليف مديرية التموين بالتعاون مع باقي الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (ادارات التموين بالمراكز ومباحث التموين والوحدات المحلية والقروية والزراعة و...) وغيرها لتكثيف الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة ، فضلاً عن المرور الدوري والمستمر على المطاحن العامة والخاصة للتأكد من جودة الأقماح وطرق تفريغها وتخزينها وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة لذلك ، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ حملات توعية للمزارعين بضرورة توريد محصول القمح وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية حرصاً على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمساءلة القانونية خاصة مع تشكيل لجان لحصر الكميات المنزرعة ونسب التوريد وفقاً للبيانات الرسمية.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".