الحوار الوطني.. رقية الهلالي تطالب بإنشاء مجمعات متكاملة لإبراز الهوية وتحفيز الاستثمار

أشادت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب “حماة وطن”، بدعوة الرئيس للحوار الوطني، موجهة الشكر لإدارة الحوار على ما يبذلونه من جهد كبير.

وأوضحت “الهلالي”، خلال كلمتها في جلسة لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، أن مناقشات حزب “حماة وطن” قامت بالفصل بين المحور المحلي الذي هو أساس التنمية الاقتصادية وبين المحور الأجنبي الذي هو المحرك.

وقالت عضو مجلس النواب إن هناك محاور مهمة للاستثمار المحلي، أهمها إنشاء مجمعات متكاملة تظهر هوية مصر وتبرز الهوية لكل محافظة، وإنشاء مجمعات زراعية كمحفزات للاستثمار المحلي، وإنشاء منصات رقمية لعلاج المعوقات لكل المستثمرين والعمل على تنمية الاقتصاد الأخضر والاستفادة من التمويل المستدام وتشجيع مبادرات طويلة الأمل لصغار المستثمرين.

وطالبت “الهلالي” بتحفيز التخرج المنظم على سنوات محددة المدة لإظهار نية الدولة الحياد في التنافس وحوكمة قنوات تواصل الدولة مع الخارج لتكون حلقة الوصل بين الاقتصاد المحلي والخارجي ووضع خطط حوافز ضريبية وغير الضريبية بشكل واضح لطمأنة المستثمر.