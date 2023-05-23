قتل أحدهم .. شخص يعتدى على رجل ونجليه بسلاح أبيض في الإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الاسماعيلية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى ومصاب.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص"مصاب بجروح قطعية" ، نجليه "مصابيّن بجروح طعنية" وتوفى أحدهما متأثراً بإصابته) ، طرف ثان (أحد الأشخاص، وبحوزته سلاح أبيض ) جميعهم مقيمين بدائرة المركز .. وذلك بسبب خلافات الجيرة.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وذلك لخلافات الجيرة وقرر أنه تعدى على الطرف الأول بالأداة المضبوطة بحوزته فأحدث إصاباتهم المُشار إليها والتى أودت بحياة الثانى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.