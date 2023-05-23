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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الداخلية السعودية حول إعدام مواطن تخابر مع دولة معادية

صدى البلد

نفذت وزارة الداخلية، السعودية حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية بتهمة تخابر مع دولة معادية والالتحاق بمعسكراتها والتدريب على استخدام الأسـلحة والقنابل.

وذكرت الوزارة السعودية أن المواطن أحمد بن علي بن معتوق آل بدر، تخابر مع دولة معادية، وخرج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والتحق بأحد معسكرات هذه الدولة، وتدرب على الأسلحة والقنابل.

وأشارت الي أن الجاني عاد للمملكة وتستر على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية، وحاز السـلاح، وهرب سـلاحا آخر لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن المملكة.

وشددت علي أن التحقيق معه أسفر عن اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه. 

وأضافت الداخلية : لأن ما قام به فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتابعت:  الوزارة بالقول  انها تعلن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم. 

وأتمت بيانها :وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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