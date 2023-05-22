في زيارة رسمية.. وزير الداخلية الروسي يصل إلى السعودية

وصل وزير الداخلية الروسي، الفريق أول فلاديمير كولوكولتسيف، اليوم الأثنين، إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان في استقبالة فور وصولة إلى مطار الملك خالد الدولي، نظيرة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وفقا قناة الإخبارية السعودية.

كما كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، وسفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزولوف.

وفي وقت سابق، كشف الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي، رمضان عبد اللطيبوف، عن طبيعة العلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية، مؤكدا أنها تتطور بنشاط وفي اتجاهات مختلفة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أكد عبد اللطيبوف،على أن "المملكة العربية السعودية لاعب مهم للغاية في المنطقة، ولدى روسيا علاقات شراكة استراتيجية في كثير من النواحي".

وأشار إلى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة في عام 2019 ومحادثاته مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية.