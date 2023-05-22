رسميا.. إيران: تعيين علي رضا عنایتي سفيرا لدى السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، تعيين علي رضا عنایتی، سفيرا لها في المملكة العربية السعودية، بعد إعلان السعودية إعادة فتح سفارتها في طهران، وفقًا لموقع “مهر” الإيراني.

وكان “عنايتي”، تولى منصب مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لشؤون الخليج في الوزارة، وذلك قبل تعيينه رسميا سفيرا لطهران في السعودية.

وكانت أعلنت السعودية وإيران أنهما اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، كما سيعمل البلدان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني وإجراء محادثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية.

وجاء ذلك عقب إعلان الصين نجاح الواسطة بين إيران والسعودية في إعادة العلاقات بين البلدين.