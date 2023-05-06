السعودية .. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن الوافدين

ضبط أكثر من 11 ألف..

أسفرت الحملات الميدانية التي قامت بها وزارة الداخلية السعودية علي مدار الاسبوع المنصرم في ضبط أكثر من 11 ألف من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الوزارة السعودية في بيان أنه تم ضبط أكثر 5.8 ألف مخالف لنظام الإقامة، و4 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، و1.2 ألف مخالف لنظام العمل.

ونبهت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة نحو 838 شخص، 27% منهم يمنيو الجنسية، و58% إثيوبيو الجنسية، و15% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 30 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وشددت علي أنه تم ضبط 19 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 24 ألف وافد مخالف.

وذكرت أنه تم إحالة 17 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ألفي مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 5 آلاف مخالف.