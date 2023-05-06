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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من السعودية بشأن تصاريح حجاج الداخل

أرشيفية
أرشيفية

شرعت وزارة الحج والعمرة السعودية أمس الجمعة، في إصدار تصاريح حجاج الداخل لموسم حج هذا العام، وذلك لمن أكملوا سداد الرسوم المالية الخاصة بحجوزاتهم في شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وانتهوا من إجراءات التسجيل النهائية، مشددة على إصدار تصريح الحج عن طريق منصة "أبشر".

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أنه ينبغي على الذين أتمّوا مرحلة التقديم على الحج‬ استكمال التحصينات اللازمة والمتمثلة في لقاح كورونا لمن لم يستكمل التحصين، ولقاح الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا التطعيم خلال الـ5 سنوات الماضية، وكذلك الانفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوا تطعيم هذا الموسم، مؤكدة أن ذلك شرط أساسي لإصدار التصاريح.

وتستقبل السعودية، غرة شهر ذي القعدة أولى طلائع الحجاج لحج هذا العام، وقد أعلنت مجموعة الخطوط السعودية عن خطتها التشغيلية لموسم الحج الحالي والتي خصصت من خلالها وعبر شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران أديل وطيران السعودية الخاص، أكثر من مليون و200 ألف مقعد لضيوف الرحمن لنقلهم من مختلف أنحاء العالم.

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خطة متكاملة

يأتي ذلك ضمن خطة متكاملة تتضمن الاستثمار الأمثل لأسطول الطائرات الحالي للمملكة العربية السعودية البالغ 164 طائرة، مع توفير أسطول إضافي يساند في نقل المزيد من ضيوف الرحمن يبلغ 12 طائرة أخرى، حيث سيتم نقل الحجاج مما يزيد على 100 وجهة مجدولة و14 وجهة موسمية، وسيصلون إلى 6 مطارات داخلية تشمل جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الطائف، وينبع.

كما يتشرف ملاحو مجموعة الخطوط السعودية البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف ملاح بخدمة ضيوف الرحمن أثناء الرحلات بما يعكس كرم الضيافة السعودية بلمسة عصرية وبرصيدٍ زاخر من اللغات التي يتحدث بها الحجاج تبلغ 42 لغة متنوعة.

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