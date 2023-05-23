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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: المعاهد العليا الخاصة في مصر رافد أساسي للتعليم العالي داخل البلاد

طلاب
طلاب

أكد الدكتور سيد القاضي، رئيس جامعة بنها الأسبق الخبير التربوي، أن المعاهد العليا الخاصة في مصر تعتبر رافدًا أساسيًا للتعليم العالي داخل البلاد، منوها إلى أن هذه المعاهد قامت بدور هام على مدار السنوات الماضية في استيعاب عدد كبير من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات الحكومية.

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وأوضح رئيس جامعة بنها الأسبق، أن المعاهد العليا تلعب دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات هؤلاء الطلاب ومنحهم فرصة الحصول على التعليم العالي.

وقال الخبير التربوي، إن المعاهد العليا الخاصة توفر مجموعة متنوعة من التخصصات والبرامج التعليمية، ما يسمح للطلاب بالاختيار المناسب وفقًا لاهتماماتهم ومهاراتهم.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، فإن المعاهد العليا توفر بيئة تعليمية مرنة ومبتكرة، وتعمل على توفير فرص تطوير المهارات العملية والتجارب العملية التي تمهد الطريق لدخول سوق العمل، وبفضل دورها الرئيسي في استيعاب الطلاب وتوفير فرص التعليم العالي، تعزز المعاهد العليا الخاصة الوصول إلى التعليم وتسهم في تحقيق نهضة تعليمية شاملة في مصر”.

وأضاف رئيس جامعة بنها الأسبق، أن من أهم المشكلات التي تواجه المعاهد العليا الخاصة في مصر عنصر الربحية، لأن تأثير الهدف الربحي على أداء هذه المعاهد يؤدي إلى تخصيص موارد أقل لتطوير البنية التحتية وتوفير الأجهزة والتجهيزات اللازمة للتدريب العملي، وربما ينعكس ذلك أيضًا على توظيف وتعيين أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة العالية، وذلك يشكل عقبة أمام توفير تجارب تعليمية عملية ومتميزة للطلاب.

وأشار الخبير التربوي، إلى أنه للتغلب على هذه المشكلات، يجب أن تعمل المعاهد العليا الخاصة على تطوير وتحسين بنيتها التحتية من خلال توفير المساحات والمعامل الملائمة والأجهزة الحديثة التي تدعم التعليم العملي وتدريب الطلاب، وتكون هناك جهود للتحكم في المصروفات والبحث عن وسائل لتخفيض التكاليف وتوفير فرص تعليمية متاحة لجميع الطلاب بأسعار معقولة.

ولفت إلى أنه بالاستثمار في تطوير البنية التحتية وتخفيض المصروفات، يمكن للمعاهد العليا الخاصة تحسين جودة التعليم وزيادة الوصولية، وبالتالي تلبية احتياجات الطلاب وتحقيق تجربة تعليمية أفضل.

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