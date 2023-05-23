الحوار الوطني|جودة عبد الخالق يحذر من تراجع القطاع الصناعي بسبب التحديات العالمية

قال جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الصناعة من القضايا الحيوية المطروحة على ساحة نقاشات الحوار، مطالبا بوضع سياسة صناعية للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد الخالق، أن مساهمة القطاع الصناعي بالكامل فى الاقتصاد القومي 16%، في حين أن هذا الرقم من الممكن أن ينخفض خلال الفترة المقبلة ما لم يكن هناك جهود ملموسة تساهم فى دعم الصناعة الوطنية، وذلك من خلال وضع سياسة صناعية جادة.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: “ما يوجد حاليا بشأن الصناعة مجرد مبادرات وبرامج وليست سياسة صناعية، كما يبغى ينتج عنها النهوض بالقطاع، ومن قم يجب أن يكون لدينا رؤية وتفعيل لما لدينا من استراتيجيات ونصوص لتحقيق هذه السياسية، خاصة أن الصناعة ليست حكرا على وزارة بعينها، الجميع معنى بهذا الملف الحيوى”، مشددا على ضرورة توافر الجهود خلال الفترة المقبلة.

وأردف عبد الخالق: “إذا خرج الحوار الوطنى بتوصية بشأن السياسة الصناعية سيكون بداية جديدة للنهوض بالصناعة والمنتج المحلى”.

ولفت إلى أن النهوض بالصناعة يستلزم بالنهوض بالزراعة أيضا، فحينما تراجعت زراعة القطن انعكس ذلك على صناعة الغزل والنسيج، ومن ثم يجب النهوض بالقطاعات التى تخدم الصناعة بالتزامن مع الحديث عن وضع سياسة صناعية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.