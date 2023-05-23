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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة أريزونا: مصر تحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة

البروفيسور مايكل
البروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية

قال البروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، إنّ هناك اهتمام بجامعة الجلالة، وهي جامعة شريكة لأريزونا ستيت الأمريكية.

وأوضح: "أقضي بعض الوقت في مصر في مجال التعليم العالي ومستقبل التنمية الاقتصادية وكذلك أبحث في بعض المشروعات التي لدينا هنا من الوكالة الدولية للتنمية الدولية".


وأضاف "كرو" في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ جامعة الجلالة هي فكرة جامعية جديدة تصدر نوعا جديدا من الجامعات في الولايات المتحدة: "ونحن نتشارك حول كيفية تسريع الابتكار وكيفية تعليم المزيد من الطلاب من شريحة عريضة من العائلات وكيفية تسريع الأنشطة البحثية بحيث تكون الشراكة شاملة بين جامعة ولاية أريزونا والجلالة". 


وتابع رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية: "نستغل كل ما لدينا ونعمل معا ونتعامل معا ونحقق الأهداف، مصر دولة تحظى بتقدير كبير في الولايات المتحدة وينظر إليها على أنها حليف لنا وعلى أنها دولة ذات إمكانات لا تصدق وفيها التزام عميق بالطب والفنون والعلوم والثقافة والتاريخ وكل هذه الأشياء".

 

البروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية مصر جامعة الجلال الولايات المتحدة

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