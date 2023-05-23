عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط مالك مجموعة شركات نصب على مواطنين في القاهرة

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من بعض المواطنين بتضررهم من (مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجالات (الزراعة بالصوب الزراعية – المطاعم - الأسمدة - المأكولات البحرية - المزارع السمكية) مقابل أرباح متفق عليها ، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.  

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان إختباء المذكور وضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته للنشاط الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية الزراعة الصوب الزراعية القاهرة القاهرة الجديد المأكولات البحرية المزارع السمكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

ترشيحاتنا

تعالوا أعرفكم أخدت حقي إزاي.. فتاة تثأر من شاب لمسها في ميكروباص

بسبب التقلبات الجوية.. الصحة تنصح هؤلاء بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة

نهائي أفريقيا حسم الأمر.. هل يشارك الزمالك في مونديال الأندية 2025؟

نجم مانشستر سيتي: هدفنا تحقيق ثلاثية تاريخية

سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا عن حالة الطقس| إيه الحكاية

الذهب يخسر 120 دولارا منذ أعلى مستوى سجله عند 2080

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة شاب على الهواء أثناء قيامه بأحد التحديات.. اعرف القصة

بفستان ساحر.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار في حفل الحنة|شاهد

احترس.. عادات خاطئة تمتص قوة الجسم وطاقته وتعجل بالشيخوخة

بـ5 مليارات دولار.. مهندس كندي يسعى لإنشاء "نسخة طبق الأصل" للقمر في دبي

فيديو

قصة مأساوية.. شابة تودع الحياة يوم فرحها .. وهذا رد فعل زوجها

مصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال بالبحيرة.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

لحظة الخروج من البئر.. بلقيس تكشف عن أصعب مشهد في كليب "عرفتوه"

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ