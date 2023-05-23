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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أوبرا التليفون الكوميدية ومقتطفات من الكلاسيكيات على المسرح الصغير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، حفلاً بمصاحبة عازفة البيانو مايا جينيفريا ومن إخراج حازم رشدي وهشام الطلي، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 26 مايو على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج فاصلين، الأول للأوبرا الكوميدية القصيرة "التليفون" للموسيقار الإيطالى العالمى كارلو مينوتى، وتدور أحداثها فى فصل واحد حول شخصية لوسى التى تقضى معظم وقتها فى المحادثات الهاتفية ويحاول صديقها بن طلب يدها للزواج ويقاطعه رنين الهاتف باستمرار حتى يكتشف أن الوسيلة الوحيدة لإخبارها برغبته هى الهاتف، ويؤدى الشخصيات السوبرانو سلمي الجبالي، والباص باريتون عزت غانم.

أما الفاصل الثانى، فيضم مقتطفات من أشهر أغانى الأوبرات الكلاسيكية العالمية، منها “الناي السحري” لـ موتسارت، و"حلاق إشبيلية" لـ جي روسيني، و"إكسير الحب" لـ دوينزيتي، و"الحفل التنكري" و"لاترافياتا" لـ ڤيردي، و"لابوهيم" لـ بوتشيني وغيرها، أداء رضا الوكيل، ومصطفى محمد، ووليد كريم، وجيهان فايد، وعماد عادل، وأسامة علي، ورامز لباد، وأسامة جمال، وماهيتاب نادر، ورؤى حسام.

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة قدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

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