5 دول معرضة لكارثة مناخية بعد 80 سنة

أطلقت دراسة علمية جديدة، تحذيرات شديدة من مخاطر الاحتباس الحراري، وأنها ستؤثر على عدد هائل من الناس، وفق ماذكرت صحف دولية.

سيعرّض الاحتباس الحراري، أكثر من خُمس البشرية للحرارة الشديدة التي قد تهدد الحياة بحلول نهاية القرن.

كما ستبعد موجات الحر نحو ملياري شخص عن الظروف المناخية المريحة التي سمحت للبشرية بالتطور على مدى آلاف السنين.



وكشفت الدراسة، التي نشرت في دورية "ديمومة الطبيعة" أن درجات حرارة سطح الأرض تتجه إلى الارتفاع بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100 مقارنةً بعصر ما قبل الصناعة.

ووفق ذلك، سيعاني ملياري شخص من ظاهرة الاحترار العالمي، منبهة إلى أن دولا بعينها تواجه مصيرا كارثيا تتمثل في موجات حر قاتلة، ويتعلق الأمر بالهند ونيجيريا وإندونيسيا والفلبين وباكستان.

