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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين تتغزل بـ حسام حبيب: فيه أجمل من العيون دي

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة على إحدى البرامج التلفزيونية ، والتى تغزلت فيها فى زوجها الفنان حسام حبيب . 

وقالت شيرين عبد الوهاب ، خلال الحلقة : أتمني ان تصبح عيوني باللون الزرقاء حتي تكون على غرار عيون زوجي حسام حبيب . 

وتابعت شيرين عبد الوهاب ، متغزلة فى عيون زوجها : فى أجمل من العيون دي فى الدنيا .. حبيبي عيونه جميلة .

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طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، المرتقب يوم 28 مايو الجاري، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 

شيرين مع حسام حبيب : 

 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو يجمع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها في احدي الافراح . 

وظهرت شيرين عبد الوهاب وهي تغني وترقص مع زوجها حسام حبيب علي اغنيتهما الشهيرة “ كل ما أغني  ” ، والتي قام بتقديمها معا قبل زواجهما بفترة . 

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو وهي ترتدي فستان سواريه ، بينما قام حسام حبيب بارتداء بدله ، وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين . 

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج et بالعربي عن تعاونها مع زوجها الفنان حسام حبيب، في أغنيةجديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة. 

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