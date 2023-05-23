شيرين تتغزل بـ حسام حبيب: فيه أجمل من العيون دي

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة على إحدى البرامج التلفزيونية ، والتى تغزلت فيها فى زوجها الفنان حسام حبيب .

وقالت شيرين عبد الوهاب ، خلال الحلقة : أتمني ان تصبح عيوني باللون الزرقاء حتي تكون على غرار عيون زوجي حسام حبيب .

وتابعت شيرين عبد الوهاب ، متغزلة فى عيون زوجها : فى أجمل من العيون دي فى الدنيا .. حبيبي عيونه جميلة .

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، المرتقب يوم 28 مايو الجاري، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

شيرين مع حسام حبيب :

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو يجمع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها في احدي الافراح .

وظهرت شيرين عبد الوهاب وهي تغني وترقص مع زوجها حسام حبيب علي اغنيتهما الشهيرة “ كل ما أغني ” ، والتي قام بتقديمها معا قبل زواجهما بفترة .

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو وهي ترتدي فستان سواريه ، بينما قام حسام حبيب بارتداء بدله ، وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين .

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج et بالعربي عن تعاونها مع زوجها الفنان حسام حبيب، في أغنيةجديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.