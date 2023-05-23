إلغاء امتحان طالبين لمحاولة الغش وحيازة محمول ببني سويف وإحالة ملاحظين للتحقيق

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 ،التي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري ،بإجمالي عدد الطلاب يزيد عن 61 ألف طالباً وطالبة الامتحان من خلال 310 لجنة فرعية موزعين على مستوى إدارات التعليم بمختلف مدارس المحافظة.



وتضمن التقرير، الإشارة إلى قيام وكيل الوزرة الأستاذ محمد عبد التواب، بتفقد سير الامتحانات خلال زيارته لعدد من اللجان ، ،للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية ، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان في مادتي الجبر والتربية والفنية.

حيث تقرر الغاء امتحان طالب بلجنة مدرسة أبو بكر نزلاوي التابعة لإدارة ببا وإحالته للنيابة للتحقيق والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ،للإساءة والتعدي على المراقب الأول باللجنة وإحداث شغب باللجنة بسبب منعه للغش "أثناء امتحان أمس " ، بجانب الغاء امتحان أحد الطلاب " اليوم" بلجان مدرسة الإيمان وطه حسين بمدينة بني سويف، وإحالته للتحقيق لحيازته سماعة حديثة وجهاز تليفون ، فضلاً عن إحالة 2 من الملاحظين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتقصير والاهمال في متابعة اللجنة.

وخلال زيارته شدد وكيل الوزارة على عدم التهاون مع حالات الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة أشكاله ووسائله وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، مؤكداً على الإلتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقا قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان.