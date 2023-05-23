IQOO تطلق رسميا أول تابلت يحمل علامتها التجارية اليوم.. اعرف المواصفات

تقيم العلامة التجارية الفرعية لـ "فيفو"، شركة iQOO مؤتمرا اليوم الثلاثاء في الصين، للكشف عن مجموعة من منتجاتها الجديدة، منها سلسلة iQOO Neo 8 والجهاز اللوحي الجديد كليًا IQOO PAD.

وفقا لتقرير موقع gizchina يعد الجهاز اللوحي (التابلت) الجديد هو أول جهاز لوحي من العلامة التجارية المتخصصة في أجهزة ألعاب الفيديو، وهو يعتمد في بنيته الأساسية على تابلت Vivo Pad 2 ، ولكنه لا يزال يوفر قوة حصانية إضافية مع توفير أداء قوي وسلسل للذين يرغبون في الاستمتاع ببعض الألعاب. في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" كل تفاصيل الجهاز اللوحي الجديد وفقا لأحدث تسريبات.

IQOO PAD

مواصفات IQOO PAD

وحسب موقع gizchina تُظهر الصورة المسربة أن الجهاز اللوحي عبارة نسخة معدلة من تابلت فيفو باد 2 ولكن مُعاد تسميته كما أنه يعمل بنفس واجهة المستخدم، OriginOS 3 ، مع نفس لوحة مفاتيح Vivo والقلم الإلكتروني للشاشة.

الشيء المميز لتابلت IQOO الجديد، هو معالج ميدياتك مجموعة شرائح Dimensity 9000+ الذي يوفر بدوره أداءً أقوى من تابلت فيفو باد 2، مع زيادة سرعة ساعة النوى الرئيسية Cortex-X2 إلى 3.2 جيجاهرتز أي أعلى من تسارع 3.05 جيجاهرتز مع الإصدار القياسي من فيفو، يحتوي على نفس النوى، ثلاثية من Cortex-A710 بسرعة تصل إلى 2.85 جيجاهرتز و 4 نوى Cortex-A510 بسرعة تصل إلى 1.8 جيجاهرتز. ستعطي الساعة الإضافية هذا الجهاز مزيدًا من القوة لأداء مزيد من المهام في نفس الوقت، خاصة أثناء تشغيل الألعاب.

وأؤكد التسريب أنه سيتم طرحه في تكوين واحد فقط، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت و 512 جيجا بايت للتخزين الداخلي. نظرًا لأن Vivo Pad 2 لا يمنح المستخدمين فتحة بطاقة micro SD ، فإننا نتوقع نفس الشيء مع جهاز iQOO Pad.

ومع الأخذ بعين الاعتبار مواصفات فيفو Pad 2 ، نعتقد أن الجهاز اللوحي سيحزم بطارية ضخمة تبلغ سعتها 10000 مللي أمبير في الساعة وشحن سلكي بقوة 44 وات وشحن سلكي عكسي بقوة 5 وات. بالنسبة لغمكانيات التصوير، سيأتي الجهاز اللوحي بمستشعر أساسي بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لمكالمات الفيديو.

وتبلغ تكلفة Vivo Pad 2 مع تكوين الذاكرة وسعة التخزين 12 جيجابايت رام / 512 جيجابايت روم حوالي 3399 يوان صيني (500 دولار). قد تعمل iQOO على خفض هذا السعر لأنه من سياستها أنها توفر الأجهزة بسعر أرخص من العلامة التجارية الأم.