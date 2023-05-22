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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل Vivo جديد سعره مناسب للطبقة المتوسطة

موبايل Vivo جديد
موبايل Vivo جديد سعره مناسب للطبقة المتوسطة

أعلنت شركة فيفو Vivo مؤخرًا عن طرح Vivo S17e للبيع رسميًا في 20 مايو.

 الجهاز الجديد متوفر بثلاثة إصدارات ويأتي بثلاثة ألوان:  الجولد و الأزرق و الأسود.

 

أسعار هاتف Vivo S17e

 

إصدار 8 + 128 جيجابايت: (299 دولارًا)
إصدار 8GB + 256GB:  (328 دولارًا)
إصدار 12 + 256 جيجابايت:  (356 دولارًا)

 

مواصفات هاتف Vivo S17e

 

يأتي هاتف Vivo S17e مزودا بشاشة عرض من نوع AMOLED منحنية بقياس 6.78 بوصة توفر معدل تحديث 120 هرتز، مع درجة سطوع قصوى تصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع.

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يعمل هاتف  فيفو  الجديد بواسطة معالج من شركة ميدياتيك التايوانية من نوع    Dimensity 7200 ، مقترنا مع  ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت LPDDR4X مع تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت UFS2.2. 

بالنسبة لإمكانيات التصوير لهاتف vivo S17e فيقدم كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري OIS وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل ، مع LED ، باسم Aura light.  بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحزم هاتف Vivo S17e بطارية قوية بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات.

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