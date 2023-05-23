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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

امتثالا لقرار الجنائية الدولية.. رئيسة مولدوفا تهدد باعتقال بوتين إذا زارها

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي


 

حذرت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، من أن ضباط إنفاذ القانون في بلادها سوف يعتقلون الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إذا قام بزيارة الجمهورية، امتثالا لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء ذلك في مقابلة لساندو مع "يورونيوز رومانيا"، اليوم الثلاثاء، حيث أكدت رئيسة الجمهورية أن مولدوفا ستمتثل لقرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين، والتي أصدرت حكما بتوقيفه مارس الماضي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت مولدوفا ستعتقل بوتين إذا وصل البلاد، قالت ساندو: "نعم. وقعت جمهورية مولدوفا اتفاقا بشأن المحكمة الجنائية الدولية، وسوف تحترم قرار المحكمة".

وزار بوتين مولدوفا آخر مرة في قمة رابطة الدول المستقلة في أكتوبر 2002، ثم في نوفمبر 2008 بصفته رئيسا للوزراء، في اجتماع مجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، بمدينة كيشيناو.

وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين ومفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا في 17 مارس الماضي بتهمة الترحيل غير القانوني للأطفال الأوكرانيين.

ووفقا لاتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها بتاريخ 14 ديسمبر 1973، فإن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للدول الأجنبية.

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