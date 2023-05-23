أعظم عمل في الدنيا والآخرة.. داعية يوضحه

يوجد حديث عظيم يدل العبد المؤمن الى عمل عظيم عندما يفعله وثوابه يساوي ثواب الحج لله رب العالمين والجهاد في سبيله والصدقة، بحسب ما قاله الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، وعضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، عبر فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب.

واستشهد بحديث عبداللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ "ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ".

أعظم عمل فى الدنيا والأخرة

ونصح عبد الرازق، العبد بأن يتمهل بعد صلاته وعليه ان يقرأ آية الكرسي وعليه أن يستغفر الله، وأن يقول "اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"، ويليه التسبيح بقول سبحان الله ثلاثة وثلاثين، والحمد الله ثلاثة وثلاثين، والله أكبر ثلاثة وثلاثين، ويكمل المائة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

وكشف عضو اللجنة عن مفاجأة في هذا الأمر بأن الفقراء فعلوا ذلك وسمعوا الأغنياء بذلك ففعلوا مثلهم فرجعوا الفقراء إلى النبي وقالوا يا رسول الله، اخوتنا الأغنياء علموا بما فعلنا ففعلوا مثله، فبتسم النبي- صلى الله عليه وسلم- وقال" ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ".