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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مجالات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس التعاون و ليدي إيفرار

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي،  ب ليدي إيفرار، نائبة المدير العام ورئيسة إدارة الأمان والأمن النوويين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023م، في العاصمة النمساوية فيينا.
 

وخلال اللقاء أكد الأمين العام لمجلس التعاون على اهتمام مجلس التعاون بتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة في مجال الأمان والأمن النوويين، وأمان المنشآت النووية، ومركز الحوادث والطوارئ وأهميته لتصدي للحوادث والطوارئ النووية والإشعاعية، منوهاً بضرورة الدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب بما يسهم في دعم استخدام الأمان والأمن النوويين التي تكمن في وقاية المجتمعات والبيئة من الآثار الإشعاعات الضارة.

 

كما ذكر الأمين أنه بحث إمكانية تطوير التعاون بين مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ والوكالة من خلال كيفية الاستفادة من برامج الوكالة وأفضل الممارسات المتبعة والدورات التدريبية المشتركة وبناء القدرات.

 

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