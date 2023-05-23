تركيا تكشف خلية تجسس تابعة للموساد

أعلنت المخابرات التركية وقوات الأمن التركي في مدينة اسطنبول، أنها فككت خلية تجسس جديدة تتبع "للموساد الإسرائيلي"، مؤلفة من 15 شخصا.

وكانت هذه الخلية مكلفة بمتابعة ورصد شركة و23 فرداً لهم علاقات تجارية مع إيران.

وبحسب المعلومات الرسمية، فإنه بعد عام ونصف من المتابعة المخابراتية والأمنية المشتركة، تم التاكد من أن خلية الموساد المذكورة، تقوم بمهام تجسس، ضد شركة و23 شخص لهم علاقة تجارية مع إيران.

ووفق التحقيقات والمعلومات الأولية، فإن الموساد الإسرائيلي، قد وصل لزعيم الشبكة "سلتشوك كوتشوك كايا"، وجنده من خلال موظف في الجيش التركي، يدعى "سيركان أوزدمير"، وهو هارب بتهمة الإنتماء لجماعة "فتح الله جولان".

وتم عقد لقاءات عدة بين كايا، وضباط من الموساد، عدة مرات في دول أوروبية عدة. وخلال هذه اللقاءات، تم إنجاز عدد من الاختبارات له، ثم عرض عليه العمل وتم تجنيده.

وتلقى كايا تدريباً على مهارات معينة فى عالم التجسس، لأجل تعقب ومتابعة شركة و23 فرداً لصالح الموساد الإسرائيلي. ووفق التدريبات ونظام التواصل السري، كان سيلتشوك كوتشوك كايا يرسل المعلومات إلى ضباط الموساد.