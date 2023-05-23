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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. حجازي يتفقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية..وانتهاء ماراثون الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

خبير يطالب بتشديد الرقابة على المعاهد العليا الخاصة والأكاديميات


أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التعليم يعد مصدرًا للابتكار والاكتشاف والتطور العلمي والتكنولوجي، ويشكل الاستثمار في التعليم استثمارًا في المستقبل، حيث يؤدي إلى تطوير قدرات الأفراد وتحسين فرصهم الوظيفية والاقتصادية.

 

ألمع كواكب المجموعة الشمسية والكوكب الأحمر تظهر فى سماء مصر الليلة


تتزين سماء مصر على مدار يومي الليلة وغدآ، بظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث نشهد اقترانا رباعيا فى السماء حين يقترن القمر مع كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية (كوكب الحب والجمال) وكوكب المريخ الكوكب الأحمر(كوكب الحرب) والنجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأمين، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.


جامعة الدلتا التكنولوجية: نهدف لإعداد خريج مدرب قادر على التميز فى سوق عمل


أكد الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية علي سعى الجامعة لتوفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب ،بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية ملائمة لتجهيز الطلاب نحو الابتكار والإبداع، وتنمية خبراتهم وقدراتهم.

 


وزير التعليم يتفقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية


تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى بمدرسة الشهيد النقيب أحمد حسين فهمى الصناعية العسكرية بنين التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات لدبلوم المدارس الفنية.  


مبتكر مصري: يجب تحسين مناخ العلوم والابتكار للاحتفاظ بالمواهب البحثية

 

يعد تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي، واحدا من أهم النقاط بمحور التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطنى، حيث يشمل مختلف المحاور العامة، على رأسها التعليم، حيث يتم تناوله وسط ترقب كبير للخروج بنتائج وتوصيات مهمة يكون لها آثار إيجابية فى دعم البحث العلمي المصري في الفترة المقبلة.


تمريض القاهرة توضح تعليمات هامة للطلاب في امتحانات نهاية العام


أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة عددا من التعليمات الهامة للطلاب، والتي يجب عليهم الالتزام بها أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني نهاية العام الجامعى 2022/2023.

 

جامعة برج العرب التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع شركة فاركو للصناعات الدوائية


وقعت جامعة برج العرب التكنولوجية بروتوكول تعاون مُشترك مع شركة فاركو للصناعات الدوائية؛ بهدف تدريب الطلاب عمليًا داخل المؤسسات والشركات الصناعية، والتكنولوجية المختلفة، وصقل خبراتهم ومهاراتهم، وذلك بمقر الجامعة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لتحقيق مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي،

 


انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة اليوم بمادة العلوم

 

انتهى اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 ، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة ، حيث يعد اليوم هو آخر يوم في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة.

 

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