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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة برج العرب التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع شركة فاركو للصناعات الدوائية

جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية

وقعت جامعة برج العرب التكنولوجية بروتوكول تعاون مُشترك مع شركة فاركو للصناعات الدوائية؛ بهدف تدريب الطلاب عمليًا داخل المؤسسات والشركات الصناعية، والتكنولوجية المختلفة، وصقل خبراتهم ومهاراتهم، وذلك بمقر الجامعة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لتحقيق مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، 

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وجاء ذلك على هامش انعقاد مجلس الجامعة والذي شهد تفعيل التعاون بين قطاع الإقليم الشمالي مع القطاع الصناعي بمدينة برج العرب.

وقع بروتوكول التعاون، د. محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ود. هناء عبدالمجيد مديرة الجودة والسلامة المهنية لمجموعة فاركو بالنيابة عن الدكتور شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو لصناعات الدوائية. 

ويهدف البروتوكول الذي وقعته كلية تكنولوجيا العلوم الصحية قسم الصناعات الدوائية إلى تنفيذ استراتيجية الجامعة لتدريب الطلاب عمليًا وفنيًا داخل المؤسسات والشركات الصناعية والتكنولوجيا المختلفة، وذلك للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية المُتنوعة التي تقدمها تلك المؤسسات، لافتًا إلى أهمية دعم التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات والجهات البحثية والصناعية

وأشار د. الجوهري إلى أن مجالات التعاون ستشمل تدريب الطلاب داخل المعامل الذكية المتطورة داخل شركة فاركو للصناعات الدوائية، وتنظيم ورش عمل بالتنسيق مع الطرفين، وتقديم الاستشارات التخصصية المختلفة للشركة من خلال أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ومن جانبها، أوضحت د. رانيا الشرقاوي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعة أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى إنشاء معامل مشتركة بين الجامعة وشركة فاركو لصناعات الدوائية وكذلك التدريب الصيفي بين كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وشركة فاركو للأدوية وكذلك مشروعات التخرج للطلاب.

ومن جانبها، أكدت د. هناء عبدالمجيد على حرص المجموعة على التعاون المُشترك والاستفادة من الطاقات البشرية، والتجارب البحثية والعملية لدي الجانبين، موضحة أن الشركة ستُساهم بالعاملين من ذوي الخبرة للمشاركة في الإشراف على مشروعات التخرج للطلاب بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعة؛ لتحقيق أقصى استفادة من مُخرجات هذه المشروعات لخدمة القطاع الصحي.

شهد فعاليات توقيع البروتوكول، د. عبير قاسم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. رانيا الشرقاوي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ود. إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ود. خالد الغرياني أمين عام الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة، وحضر من رجال الصناعة، د. علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية وم. السيد همام رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ود. هاني المنشاوي رئيس مجموعة شركات سمر مون للتصنيع الغذائي، وأ. محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور شيرين حلمي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي

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