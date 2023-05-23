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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يجتمع مع وفد جامعة أريزونا الأمريكية.. تفاصيل

اجتماع وزير التعليم
اجتماع وزير التعليم العالي مع وفد جامعة أريزونا الأمريكية

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، ودوجلاس إل بيكر مؤسس ورئيس مجلس إدارة سينتانا التعليمية، والوفد المرافق لهما، بحضور د.عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، ود.محمد الشناوي القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، ود.عمر الحسيني عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، ود.أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، وذلك بمقر الوزارة.

أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، وتدعيم الشـراكة بين الجامعات المصـرية والأمريكية، لافتًا إلى أن إستراتيجية الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للشراكات الدولية مع الجامعات الدولية المرموقة، وترتكز على الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لرؤية مصر 2030.

وثمن د.أيمن عاشور الاتفاق الموقع بين جامعتي الجلالة وأريزونا، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع في بحث المزيد من أوجه التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الشراكة بينهما، وفتح المجال لمزيد من اتفاقات التعاون والشراكة مع جامعة أريزونا، ومثيلاتها من الجامعات الأمريكية المتميزة.

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تناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجامعات المصرية وجامعة أريزونا الأمريكية حول إمكانية تبادل الزيارات والمهمات العلمية على مستوى الطلاب، والأساتذة، والخبراء، والباحثين.

كما ناقش اللقاء آخر التطورات بشأن تنفيذ الاتفاق الموقع بين جامعة الجلالة وأريزونا، والذي بدأ في ضوئه خلال العام الجامعي الجاري خمسة برامج دراسية في مجالات (الهندسة، علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال)، التي تضم برامج (هندسة البرمجيات، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية)، ويحصل الطلاب الملتحقون بهذه البرامج على شهادات مزدوجة لدرجة البكالوريوس.

كما تناول اللقاء متابعة أداء مراكز تميز الطاقة التي أنشئت بالتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في جامعات عين شمس، والمنصورة وأسوان، والتي تلعب دورًا مهمًا في تطوير قدرات مؤسسات التعليم العالي المصرية، من خلال إعداد أبحاث تطبيقية رفيعة المستوى في مجال الطاقة؛ لمواجهة التحديات المحلية، والمساهمة في النمو الاقتصادي.

ومن جانبه، أشار د.عادل العدوي إلى أهمية هذه الزيارة في دفع مسيرة التعاون مع جامعة أريزونا؛ مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة تسعى من خلال التعاون مع كبرى الجامعات العالمية إلى أن تكون نافذة للتعليم العالي في مصر والمنطقة العربية والإفريقية من خلال تقديم مستويات تعليمية متميزة لأبنائها الطلاب، تمكنهم من المنافسة في أسواق العمل المختلفة.


ومن جانبه، أشار د.محمد الشناوي إلى أن التعاون بين الجلالة وأريزونا يتيح فرص التبادل الدولي، وسهولة التواصل على مستوى الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وإجراء تجارب البحث العلمي المشترك، والاستفادة من الموارد الهائلة، والخبرات المتعددة لجامعة أريزونا، وهو ما يسهم في الارتقاء بقدرات ومهارات خريجي جامعة الجلالة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن برامج دراسية متميزة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع جامعة أريزونا.

ومن جانبه، أكد د.مايكل كرو حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع مصر؛ باعتبارها شريكًا مهمًا للولايات المتحدة الأمريكية في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن جامعة أريزونا ستيت هي واحدة من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وتعتز بتعاونها مع جامعة الجلالة في منح الشهادات المزدوجة في عدد من المجالات والبرامج الدراسية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة هي الأولى من نوعها بين جامعة أريزونا وجامعة أخرى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن سعادته بزيارة جامعة الجلالة وما تتمتع به من إمكانيات وبنية تحتية متميزة، مؤكدًا استعداد جامعة أريزونا للتعاون مع جامعة الجلالة في منح درجات علمية لبرامج دراسية أخرى.
 

 اجتماع وزير التعليم العالي مع وفد جامعة أريزونا الأمريكية
 اجتماع وزير التعليم العالي مع وفد جامعة أريزونا الأمريكية
 اجتماع وزير التعليم العالي مع وفد جامعة أريزونا الأمريكية
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