نجم الوداد المغربي يستفز جماهير الأهلي قبل نهائي أفريقيا

تأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد ما تعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-2، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد".

ونشر زهير المترجي نجم الوداد المغربي صورة له من داخل سيارته وهو يحتضن كأس دورى ابطال افريقيا، عبر حسابه علي موقع تداول الصور والفيديوهات انستجرام، نالت اعجاب متابعيه.



ومن المقرر أن يلتقى الوداد المغربى مع الأهلى، في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا حيث تقام المباراتين فى يونيو المقبل، الذهاب الأحد 4 يونيو بالقاهرة، وتقام مباراة العودة الأحد 11 يونيو.