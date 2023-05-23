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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أرقام التواصل مع وزارة التنمية المحلية لإبلاغ الشكاوى.. تفاصيل

مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع

خصصت وزارة التنمية المحلية،  وسائل للتواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوي حول مشاكل الغلال وارتفاع الاسعار والتعديات علي الاراضي الوراعية واملاك الدولة الاشغالات القمامة البناء المخالف و الفساد .

وتتلقيها وزارة التنمية المحلية شكاوى  المواطنين من خلال مبادرة  "صوتك مسموع" عبر 5 وسائل التي وضعتها للتواصل مع المواطنين، وهي  الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) ، و البريد الإلكتروني [email protected]  و فاكس رقم 33374892.
 

وطالب  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، من القيادات المحلية في المحافظات  بالاستجابة السريعة لشكاوي أو بلاغات المواطنين .

وشدد وزير التنميةالمحلية، على القيادات  بالمحافظات علي القيام بحملات  وجولات في المحافظة للتأكد من عدم استغلال المواطنين واحتكار السلع والتعدي علي املاك الدولة.

وزارة التنمية المحلية الشكاوي التنمية المحلية صوتك مسموع

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