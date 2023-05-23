خالد الغندور: الأهلي أفضل فريق عربي

كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، عن أقوى فريق عربي خلال الوقت الراهن.

وكتب نجم الزمالك السابق فى تعليق له عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي حاليا الأفضل"

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر منافسه إنبي مساء اليوم الثلاثاء ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقام مواجهة الأهلي ضد إنبي مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

ويتربع الأهلي على قمة بطولة الدوري برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات.

