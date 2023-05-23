مفاجأة صادمة في تجديد سيف جعفر ورحيل اوسوريو

أعلن طارق السيد نجم الزمالك السابق مفاجاه بشان رحيل أوسوريو وتجديد سيف جعفر مع الزمالك .



وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" سر زيارة فرجاني ساسي لمصر ومفاوضات الزمالك لعودته عقوبة على الأهلي بسبب أكرم توفيق ومفاجأة صادمة في تجديد سيف جعفر ورحيل اوسوريو ".

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد تعاقد النادي مع سيف فاروق جعفر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي .



وأكد المصدر: إن اللاعب كان بالفعل علي وشك الاقتراب بالرحيل عن نادي الزمالك ، حيث تلقي بعض العروض من الدوري المصري كان نادي بيراميدز وبالدوري السعودي والإماراتية .