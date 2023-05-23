الغندور يكشف مفاجأة مدوية بشأن مستقبل يوسف أسامة نبيه مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق عن مفاجأة فيما يتعلق بمستقبل يوسف أسامة نبيه لاعب الفريق في الفترة المقبلة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "معلوماتي حصل اتصال بين كابتن اسامة نبيه و الادارة الزملكاوية و هناك كلام عن رغبة يوسف اسامة نبيه في البقاء داخل فريق الزمالك"

وعلي جانب اخر يلتقي الفارس الأبيض بنظيره فريق طلائع الجيش يوم 30 من شهر مايو الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري العام.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المركز الرابع من ترتيب جدول الدوري المصري برصيد سبعة وأربعين نقطة.