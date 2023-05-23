أستاذ إدارة أعمال: 40% من الاقتصاد الأمريكي قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قدم الدكتور حسن عبدالمنعم حسن أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس، الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، و القائمين على إدارة جلسات الحوار الوطني.



وأضاف خلال كلمته بالحوار الوطني، أن المستثمر المحلي والأجنبي، يصدم بما يسمى بـ مثلث الرعب من وجهة نظره، وهو :" الثقافة و السياسة، الاقتصاد" فيجب أن يكون الثلاث أطراف متساوية.

وكشف عن أن الاستقرار السياسي موجود ونحن نتحدث عن السياسة النقدية والمالية لابد من دمجهم على أن يكون هناك تناسق بينهم، مؤكدا أن، المستثمر لابد من تشجيعه، يجب أن يكون الثلاث أضلاع متساوية، ويجب إزالة العقبات، وعلينا التكاتف ثقافيا ونشجع السياسة المتوازنة الإقليمية، وسياسة نقدية متوازنة.

وأوضح أن 40% من الاقتصاد الأمريكي قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أي ما يقرب من النصف.

