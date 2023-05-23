أمين حزب مصر أكتوبر: الحوار الوطني يجمعنا على تبادل الآراء والمقترحات لرفعة مصر

قدم أحمد حلمي أمين عام حزب مصر أكتوبر، التحية والتقدير للرئيس السيسي على دعوة الحوار الوطني.

وقال أحمد حلمي في كلمته في جلسة تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني،: "الحوار الوطني عمل وطني يجمعنا على تبادل الآراء والمقترحات لرفعة مصر".

وأضاف أحمد حلمي: “المحور الاقتصادي من أهم المحاور التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري”، مضيفا: ”مهما كانت التحديات إحنا مش هنسيب بلدنا مصر".

وتابع أحمد حلمي: "حجم الإنفاق الدولاري في سداد قيمة الحملات الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي وصل لـ 209 ملايين دولار في عام 2022".

وأكمل أحمد حلمي: "نقدم اقتراحا بأن تتفاوض الحكومة مع الشركات العالمية لإنشاء مقرات لها داخل جمهورية مصر العربية، وهذا يسمح للحكومة بإنشاء ميديا سيتي وتشجيع الاستثمار بما يوفر فرص عمل".