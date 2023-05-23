مستريحة الملابس.. استولت على 25 مليون جنيه من المواطنين

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بمحافظة القاهرة) لقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوة توظيفها واستثمارها لهم فى مجال "تجارة الملابس وتنظيم الحفلات" مقابل إعطائهم أرباح، إلا أنها قامت بالاستيلاء عليها وامتناعها عقب ذلك من إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولتها غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامها بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ (25 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.