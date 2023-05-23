الأهلي والوداد | من هو حكم نهائي أبطال أفريقيا؟

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن هوية حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك "الليبي معتز إبراهيم يحكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، معتز هو نفسه الذي أدار مباراة الرجاء والأهلي في المغرب في دور الثمانية.

يذكر ان لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أسندت إدارة مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى حكم الساحة الليبي معتز إبراهيم.

الحكم الليبي معتز إبراهيم

ولد معتز إبراهيم يوم 1 يناير من العام 1990، ويبلغ من العمر 33 عاما حاليا.

أدار للأهلي مباراته مع الرجاء المغربي في المغرب في الدور ربع النهائي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، واحتسب حينها ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد.

ومن المقرر أن يلتقى الوداد المغربى مع الأهلى، في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا حيث تقام المباراتين فى يونيو المقبل، الذهاب الأحد 4 يونيو بالقاهرة، وتقام مباراة العودة الأحد 11 يونيو.